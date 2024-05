Haro BBQ coreano - all you can eat a Milano

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di lunedì 13 maggio 2024) Amanti del barbecuee in cerca di un’esperienza autentica aBBQ è il posto che fa per voi! Questo locale a conduzione cinese, si trova in zona Chinatown, offre un rapporto qualità-prezzo eccellente con la sua formula all you can eat. L’ambiente diBBQ è luminoso e semplice, con un design minimal. Il locale è abbastanza piccolo, quindi vi consiglio di prenotare in anticipo, soprattutto se desiderate evitare la folla. Un suggerimento: provate a prenotare per l’ultimo turno, quando il ristorante è generalmente più tranquillo. Il vero punto di forza diBBQ è la sua carne. Grazie alla collaborazione con una macelleria locale, il ristorante propone tagli freschi e di alta qualità, che vi sorprenderanno per il loro sapore e la loro consistenza. Potrete scegliere tra ...