Harakiri Legnano lontano dal Mari Cinque gol e ritorno in Eccellenza

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Monza) Ilperde 5 a 0 in ‘casa’ il playout salvezza con la Castellanzese, retrocedendo così in. Domenica nerissima per i lilla, che pur avendo a disposizione due risultati su tre, hanno fatto registrare una disfatta inconcepibile nella sfida decisiva per rimanere in serie D. Partita giocata a Verano, perché ilè ormai da tempo indisponibile per il Palio e lilla subito in svantaggio al 7’ su rigore con rete di Chessa ed espulsione di Bagatini. Raddoppio all’11’ ancora di Chessa, poi tris di Boccadamo al 21’. Nella ripresa altre due reti dei neroverdi con Chessa e Boccadamo sempre a segno, rispettivamente al 29’ e al 34’. Mister Fiorenzo Roncari, ex di turno, salva la Castellanzese alla sua ultima panchina in carriera, ilinvece dovrà ripartire dall’, ...