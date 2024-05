Ha tradito la figlia Diana per lussuria - la parte civile chiede 350mila euro di danni ad Alessia Pifferi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nuova udienza, quella dedicata alle parti civili e alla difesa, nel processo che vede imputata, la donna accusa di aver lasciato morire di stenti ladi 18 mesi per passare alcuni giorni con il nuovo compagno. “Ci troviamo di fronte a una condotta di natura volontaria, a un caso agghiacciante in cui la responsabilità è chiara a seguito di granitiche prove, mai scalfite dagli esiti dell’istruttoria. In questo processo c’è solo una verità:è colpevole dell’omicidio della piccola, sapeva benissimo che abbandonando lain quel modo ne avrebbe provocato la morte” dice Emanuele De Mitri, avvocato di. Nel corso della scorsa udienza il pm di Milano ha chiesto ai giudici della Corte ...

Alessia Pifferi, oggi probabile sentenza. La difesa chiede l'assoluzione: «Evidente non volesse uccidere la figlia» - alessia Pifferi, oggi probabile sentenza. La difesa chiede l'assoluzione: «Evidente non volesse uccidere la figlia» - alessia Pifferi, a processo per la morte della figlia, «ha tradito la piccola Diana, ha ucciso volontariamente lasciandola sola senza acqua e senza cibo per sei giorni». Lo ha detto Emanuele Di Mitri, ...

Difesa di Alessia Pifferi: richiesta di assoluzione nel processo per omicidio della figlia - Difesa di alessia Pifferi: richiesta di assoluzione nel processo per omicidio della figlia - Contesto: 'avvocato alessia Pontenani, difensore di alessia Pifferi, ha iniziato la sua arringa nel processo a carico della 37enne per l'omicidio della figlia ...

Roberto Saviano torna in Rai: “Costretti a mandare in onda Insider dalla pressione dei familiari delle vittime di mafia” - Roberto Saviano torna in Rai: “Costretti a mandare in onda Insider dalla pressione dei familiari delle vittime di mafia” - "È tutto merito dell'Associazione Familiari delle Vittime di Mafia, di Articolo 21 e di WikiMafia perché dal primo minuto non hanno mai smesso di martellare per ottenere una risposta: perché avete ...