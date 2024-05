Guterres chiede indagine su attacco a veicolo Onu a Rafah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il segretario generale Onu, Antonio, "condanna tutti gli attacchi contro il personale delle Nazioni Unite eun'approfondita" sull'aldell'organizzazione vicino al valico di. La vittima era un membro dello staff del dipartimento di Sicurezza e Protezione dell'Onu (Dss), e anche il ferito è membro dello stesso dipartimento. "Con il conflitto a Gaza che continua a mietere pesanti perdite - si legge in una nota del portavoce -ribadisce il suo appello urgente per un cessate il fuoco umanitario immediato e per il rilascio di tutti gli ostaggi".