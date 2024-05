Guerra Ucraina - Mosca avanza a Kharkiv | evacuati in 4mila Missile contro edificio a Belgorod | 15 morti

(Di lunedì 13 maggio 2024) Gli ultimi aggiornamenti sullain: è salito a 15 bilancio deinell'attaccoun. Kiev non ha commentato. Mentre le truppe russeno a, Putin ha proposto la nomina di Andrei Belousov alla carica di ministro della Difesa, finora ricoperta da Serghei Shoigu.

Nelle ultime 24 ore, l’esercito del Cremlino ha attaccato l’ Ucraina su tutta la linea del fronte. Lo ha riferito lo stato maggiore di Kiev nel report della mattina aggiungendo che in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno . L’esercito ...

Le forze russe martellano il nord della regione di Kharkiv , nuovo fronte della Guerra sempre più difficile per le difese di Kiev che da tempo denunciano l'arrivo di un'offensiva...

Sale il bilancio delle vittime nella città russa dove ieri un palazzo è crollato dopo un attacco ucraino - La crescente tensione tra ucraina e Russia continua a dominare i titoli delle notizie internazionali, sviluppi sempre più dinamici che influenzano l ...

Guerra in Ucraina, Mosca: abbattuti otto droni di Kiev sulla regione russa di Kursk - guerra in ucraina, oggi 13 maggio. Le autorità di Mosca affermano che le forze di difesa aerea hanno abbattuto stanotte otto droni ucraini sulla regione russa di Kursk e diversi altri ...

Guerra ucraina, maxi-assedio a Kharkiv. E Putin silura il ministro - Le forze russe avanzano. Inesorabili, con piccole vittorie tattiche. Ma villaggio dopo villaggio, il piano di Vladimir Putin in ucraina appare sempre più concreto. Un progetto su cui ...