Gudmundsson all’Inter? Ecco come potrebbe giocare con Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) Albertrappresenta uno dei profili seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza dell’Inter per il calciomercato estivo. Vediamo insieme quali opportunità offrirebbe un suo approdo in nerazzurro. POLIDERICITÀ – Albertrappresenta un profilo seguito con interesse din vista della finestra estiva di calciomercato. Un suo arrivo a Milano rappresenterebbe una sicura opportunità, per il club meneghino, in funzione di un ampliamento del ventaglio di possibilità disponibili per Simonesia dal primo minuto che con il match in corso d’opera. L’islandese, infatti, ha giocato in carriera sia da seconda punta che da prima punta, senza aver rinunciato a ricoprire anche i ruoli di trequartista e ala. Il jollysi inserirebbe nel contesto ...