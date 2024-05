Gubbio - tempo di bilanci Il mercato col segno ’più’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) La stagione delsi è purtroppo conclusa prima di quello che si aspettava l’ambiente, dalla società ai tifosi passando anche per giocatori e staff tecnico. Il giudizio espresso dal campo è sicuramente deludente: la squadra di Braglia - che si è dimesso il giorno dopo l’eliminazione dai playoff per mano del Rimini - aveva la possibilità di fare sicuramente di più nel percorso della post season, precludendosi l’occasione di fare molto di più, non solo per quanto riguarda i giocatori, ma anche per quanto riguarda i tifosi e la città in generale, che nel mese di maggio vive già di generale euforia e che poteva esaltarsi anche in ambito calcistico. Si possono comunque trovare fattori positivi per quanto riguarda la stagione chiusasi da poco: innanzitutto il secondo quinto posto consecutivo e i 120 punti guadagnati in due anni hanno confermato il ...