Gruppo di ciclisti salva bimbo autistico disperso in montagna - l’encomio del sindaco Lanzara

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Pontecagnano Faiano, Giuseppe, tributerà nel pomeriggio di domani, martedì 14 Maggio alle ore 16, presso il Palazzo municipale, un encomio solenne aldi, tra cui il luogotenente della Guardia di Finanza di Salerno, Gianfranco Genovese, che ha ritrovato un bambino che si era smarrito in un bosco a Montecorvino Pugliano, nei giorni scorsi. Il bambino, dell’età di tre anni e affetto da autismo, aveva fatto perdere le proprie tracce, tanto che era stata già avviata la segnalazione della scomparsa. L’intervento tempestivo, e dunque provvidenziale, ha permesso aidi prendere in custodia il piccolo ed affidarlo, sano e salvo, alla madre. In una lettera al Comandante delle fiamme gialle, Gen. Oriol De Luca, il primo cittadino ha ...