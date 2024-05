Green Volley - l’Under 14 è campione regionale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Grande emozione a Sorrento dove laha conquistato il titoloUnder 14, dopo aver vinto quello territoriale Irpinia – Sannio, battendo con un netto 3 a 1 la formazione napoletana della Fiamma Torrese. Un successo storico per società guidata guidata dalla famiglia Matarazzo che per la prima volte sale sul gradino più alto della ragione Campania, un vanto anche per il Comitato Territoriale Irpinia Sannio che nella storia recente non aveva mai vinto un titolo. Un trionfo nato da un percorso che parte da lontano, fatto di sacrifici a partire dalla società per poi proseguire da coach e atlete. La formazione allenata da Pasquale Mauro nell'arco di queste ultime stagioni ha conquistato i titoli territoriali under 13 e 14 e conquistando il titolo ...