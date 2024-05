Grazie Roma | il Bologna vola in Champions E dalla tv Motta si prende pure il terzo posto

(Di lunedì 13 maggio 2024) E’ qui la festa. La festa di una città che ieri sera è rimasta col fiato sospeso incollata al televisore per conoscere il verdetto di Atalanta-(2-1), passaggio indispensabile per ottenere il definitivo timbrosulla trionfale stagione dei rossoblù. Visione collettiva della partita anche a Casteldebole, dove calciatori, staff tecnico e dirigenti hanno fatto corpo unico davanti alla partita-verità di Bergamo. Ebbene: ladi De Rossi alla fine non ha vinto e sotto le Due Torri è esplosa, incontenibile, la gioia. Da sessant’anni ilnon partecipava a una competizione che allora si chiamava Coppa dei Campioni e aveva un format assai diverso ma quasi lo stesso numero di partecipanti: 31 allora, 32 oggi. La buona notizia è che nella prossimaLeague il ...

