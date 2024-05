Grave bimba 2 anni azzannata da pitbull

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 13 maggio 2024) 15.43 Una bambina di 2e mezzo è statada unin casa. E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. La piccola stava giocando con la sorellina gemella,in un appartamento a Sesto San Giov, quando è stata aggredita dal cane.Con loro c'era una baby-sitter di 25, che ha lottato con il cane per metterle in salvo. Poi,le ha chiuse in bagno e lei si è arrampicata dal balcone su una tubatura esterna. Ha riportato lesioni sulle mani. Ilora è rinchiuso in un canile.