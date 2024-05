Grave 24enne accoltellata in un boschetto | Aiuto - sono ferita Arrestato il fidanzato

(Di lunedì 13 maggio 2024) CASNIGO. L’aggressione domenica in via Carrali: a chiamare il «112» la stessa vittima, una giovane ucraina residente a Gorle. Rintracciato dai carabinieri un romeno di 36 anni: è accusato di tentato omicidio. La donna è in prognosi riservata.

Lite furibonda tra fidanzati in auto: ragazza accoltellata e abbandonata a bordo strada - Lite furibonda tra fidanzati in auto: ragazza accoltellata e abbandonata a bordo strada - Una 24enne è stata soccorsa in un bagno di sangue: è riuscita a scappare e a chiamare i soccorsi. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio ...