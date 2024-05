GPS 2024 e percorsi abilitanti - tante questioni ancora non risolte QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 13 maggio alle 14 | 30

(Di lunedì 13 maggio 2024) Graduatorie provinciali per le supplenze e, sono tanti, purtroppo, i puntinon risolti. Per le GPS c'èattesa per la pubblicazione dell'ordinanza, mentre per i corsi, dopo la pubblicazione dei decreti attuativi, si attendono i bandi dei rispettivi atenei. L'articolo .

ancora in sospeso l'atteso aggiornamento delle GPS. L'emanazione dell'ordinanza ministeriale, necessaria per l'avvio del processo, è ancora da definirsi. Tuttavia, la pubblicazione è imminente e a stretto giro seguirà l'apertura della piattaforma ...

ancora in sospeso l'atteso aggiornamento delle GPS. L'emanazione dell'ordinanza ministeriale, necessaria per l'avvio del processo, è ancora da definirsi. Tuttavia, la pubblicazione è imminente e a stretto giro seguirà l'apertura della piattaforma ...

Graduatorie provinciali per le supplenze e percorsi abilitanti , sono tanti, purtroppo, i punti ancora non risolti. Per le GPS c'è ancora attesa per la pubblicazione dell'ordinanza, mentre per i corsi, dopo la pubblicazione dei decreti attuativi, si ...

Alpbachtal: la valle alpina intatta nel cuore dell’Austria, perfetta per le vacanze in famiglia - Alpbachtal: la valle alpina intatta nel cuore dell’Austria, perfetta per le vacanze in famiglia - Scoprite con noi il piccolo paradiso nel cuore del Tirolo austriaco. Tra parchi tematicii, gole selvagge e musei diffusi dove rivivere il passato alpino ...

Giro d’Italia 2024, la quarta tappa Acqui Terme-Andora: il percorso e dove vederla in tv - Giro d’Italia 2024, la quarta tappa Acqui Terme-Andora: il percorso e dove vederla in tv - AC TERME – Sulla carta, Pogacar permettendo, è un’altra giornata per velocisti al Giro 2024. Si parte da Acqui Terme e dopo 190 km si andrà in picchiata sul traguardo di Andora. Una sola salita in pro ...

Giro d’Italia 2024, la terza tappa Novara-Fossano: il percorso e dove vederla in tv - Giro d’Italia 2024, la terza tappa Novara-Fossano: il percorso e dove vederla in tv - NOVARA – La terza tappa, da Novara a Fossano, di 166 km, è la prima dedicata ai velocisti del Giro 2024. Ma non sono da escludere colpi di mano nel finale da parte di scattisti: il terreno negli ...