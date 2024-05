(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – Secondo un nuovo documento di supporto rilasciato da, dal 10 giugno sarà necessario disporre di almeno9 sui telefoni e Wear OS 2.x sugli smartwatch per poter utilizzare l'applicazione. La decisione didire i requisiti minimi del sistema operativo è motivata dalla mancanza dimenti di sicurezza per

Google Wallet si aggiorna, ecco su quali versioni di Android non funzionerà più - google wallet si aggiorna, ecco su quali versioni di Android non funzionerà più - A partire dal prossimo mese, google introdurrà un aggiornamento importante per l'utilizzo di google wallet sui dispositivi Android e su quelli equipaggiati con Wear OS ...

Google Wallet: nuove funzionalità per i pagamenti - google wallet: nuove funzionalità per i pagamenti - google wallet è una delle applicazioni più utilizzate al mondo per i pagamenti tramite smartphone ma rappresenta anche una soluzione affidabile per memorizzare carte d'imbarco, biglietti di treni e co ...

Google Wallet non più disponibile per questi smartphone e smartwatch - google wallet non più disponibile per questi smartphone e smartwatch - Citando una maggiore sicurezza, google wallet richiede adesso Android 9 o successivo e Wear OS 2.x o versioni successive sullo smartwatch ...