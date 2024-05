Giustizia - il congresso delle toghe Il no dei magistrati alla riforma | | Inutile la separazione delle carriere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) ROMA Notragiudicanti e requirenti. Sìmobilitazione culturale e comunicativa. "La Costituzione non si tocca", scandisce Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionaledopo l’ok "per acclamazione" al documento che boccia il "cattivo" e "pericoloso" progetto dinei desideri del governo. Il 36°, chiusosi a Palermo, respinge l’invito al dialogo invocato dal Guardasigilli Umberto Nordio. "Non abbiamo da trattare", spiega il presidente dell’Anm. Sul tavolo c’è "un problema di cultura istituzionale e costituzionale" che va affrontato con "politica e società". Ostruzionismo di casta? Santalucia nega: "Nessuna chiusura corporativa, nessun ...