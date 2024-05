Giustizia | Conte - ' governo vuole controllare magistratur - c' è disegno autarchico'

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo oggi in Italia una classe alche sta facendo di tutto per limitare gli strumenti investigativi, sta smantellando tutti i presidi anticorruzione, hanno cancellato il reato di abuso di ufficio. Ci sono varie norme che denotano un potere politico che nonil controllo dellaa ordinaria e contabile. Ogni volta che l'Anac interviene c'è un esponente delche la attacca. Abbiamo un clima che definisce unche distrugge pilastri dell'attuale ordinamento costituzionale e che ci riporta a una post-democrazia di stampo. Fa parte delavere anche unaa che non possa svolgere il suo potere di contraltare rispetto alla narrazione edulcorata che Meloni e il suo ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo oggi in Italia una classe al governo che sta facendo di tutto per limitare gli strumenti investigativi, sta smantellando tutti i presidi anticorruzione, hanno cancellato il reato di abuso di ufficio. Ci sono ...

Giustizia: Conte, 'governo vuole controllare magistratura, c'è disegno autarchico' - giustizia: Conte, 'governo vuole controllare magistratura, c'è disegno autarchico' - Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo oggi in Italia una classe al governo che sta facendo di tutto per limitare gli strumenti investigativi, sta smantellando tutti i presidi anticorruzione, hanno canc ...

Sugar tax, Giorgetti dà via libera all’avvio dell’imposta (ridotta) da luglio. Ma la relazione tecnica è diversa: “Rinviata al 2026” - Sugar tax, Giorgetti dà via libera all’avvio dell’imposta (ridotta) da luglio. Ma la relazione tecnica è diversa: “Rinviata al 2026” - Corto circuito sull’ entrata in vigore della sugar tax in forma ridotta dall’1 luglio, uno dei motivi di tensione tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e Forza Italia insieme allo spalma c ...

Georgia, la commissione Giustizia ha approvato in terza lettura la “legge russa” - Georgia, la commissione giustizia ha approvato in terza lettura la “legge russa” - Georgia, la commissione giustizia ha approvato in terza lettura la “legge russa”: Il voto favorevole è arrivato in appena 67 secondi.