Giroud | Sono qua per dirvi che finisce la mia storia con il Milan

Calcio: Giroud ai saluti, con il Milan ultime due partite - Calcio: giroud ai saluti, con il Milan ultime due partite - (ANSA) - MILANO, 13 MAG - "Sono qua per dirvi che giocheró le due mie ultime partite al Milan. Vado a continuare la mia carriera, ma in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto ne ...

