Giroud lascia il Milan | l’annuncio social e la prossima squadra | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2024) La notizia era già nell’aria da diverse settimane, mancava solo la conferma del diretto interessato ma, in questo caso, sembrava solo una formalità. Adesso è ufficiale: Olivierila fine stagione. L’attaccante francese ha postato unnel quale spiega che le ultime 2 partite che mancano in stagione saranno anche le ultime che giocherà con la maglia delha sottolineato l’amore per i colori rossoneri che poterà sempre nel cuore, così come i ricordi dello Scudetto vinto e le tante emozioni vissute, ma si sente pronto per una nuova sfida: la sua carriera, infatti, continuerà in MLS con il Los Angeles FC. Olivierwill leave ACat the end of the season as he’s joining MLS side LAFC ...