Giro d’Italia si ferma a Napoli per omaggiare Sara - la giovane di 21 anni uccisa sulla strada

Napoli, 12 maggio 2024 - Si è chiusa la prima settimana di Giro d’Italia con il dominio totale di Tadej Pogacar, già vincitore di tre tappe e con un mezzo sigillo sulla corsa rosa nella cronometro di Perugia, vinta di autorità. Per quanto riguarda ...

(Adnkronos) – Il Giro d’Italia della Csr arriva a Bologna per parlare di transizione ecologica. La rassegna itinerante del Salone della Csr e dell'innovazione sociale, giunta alla sua settima tappa , ha scelto il capoluogo emiliano per affrontare la ...

Gli smartphone hanno cambiato le norme di comportamento in palestra - In Italia la preoccupazione delle persone che lavorano nel ... che sia ascoltare la musica o fare un giro su Tinder tra un esercizio ... come d'altronde si faceva prima che si diffondessero gli ...

Bocce, per il luinese Max Chiappella a Brezzo di Bedero si reitera il passato - Emergeva all'onore di affrontarlo Enzo Basini della Ternatese , non il Malabrocca della situazione " il famoso ciclista maglia nera al Giro d'Italia nell'immediato dopoguerra, insegna indossata dall'...