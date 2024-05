Giro d’Italia 2024 tappa 10 del 14 maggio | percorso e altimetria

(Di lunedì 13 maggio 2024) Napoli, 12- Si è chiusa la prima settimana dicon il dominio totale di Tadej Pogacar, già vincitore di tre tappe e con un mezzo sigillo sulla corsa rosa nella cronometro di Perugia, vinta di autorità. Per quanto riguarda le briciole lasciate agli altri, nella nonac’è stata la beffa di Jonathan Milan battuto in volata da Olaf Kooj, che ha sfruttato lo sprint lanciato troppo da lontano dall’azzurro, in un finale caratterizzato dalla sparata di Narvaez ripresa a poche centinaia di metri dall’arrivo.d'Italia9: Kooij beffa Milan. Ordine d'arrivo e classifica generale Lo spettacolo non è mancato, ma è chiaramente unche solo Tadej può perdere. Archiviate le prime salite e le prime ...

Dopo nove tappe scoppiettanti il Giro d’Italia 2024 si sta godendo il meritato primo giorno di riposo. Non c’è troppo tempo però per abbassare le antenne, da domani la Corsa Rosa riprende la sua marcia, e incomincerà a risalire lo stivale. seconda ...

Gli smartphone hanno cambiato le norme di comportamento in palestra - In Italia la preoccupazione delle persone che lavorano nel ... che sia ascoltare la musica o fare un giro su Tinder tra un esercizio ... come d'altronde si faceva prima che si diffondessero gli ...

Una nuova costellazione di stelle per il Meeting Città di Savona: in pista anche McLeod, Anderson, Pozzi e Mena - Il mezzo giro di pista avrà un cast decisamente internazionale: i ...spazio a una distanza attualmente molto effervescente in Italia, ... da under 23 vicecampione d'Europa e lo scorso anno tornato ad ...