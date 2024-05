Giro d’Italia 2024 | oggi il primo giorno di riposo - le prime nove tappe e cosa succederà da martedì in avanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si è concluso ilblocco didel. Con il successo di Olav Kooij, in volata su Jonathan Milan, nei 214 km da Avezzano a Napoli i corridoripotranno godere deldei due giorni dia disposizione. Dopo le, la maglia rosa di Tadej Pogacar sembra non essere in discussione. Lo sloveno ha portato il suo vantaggio su Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) a quasi tre minuti (+2’58”). Al momento è secondo il corridore della Bora Hansgrohe Daniel Felipe Martinez (+2’40”), ma nessuno dei due sembra essere in grado di impensierire l’alfiere della UAE Emirates, che è ben avviato verso la vittoria della Corsa Rosa all’esordio assoluto. Per quanto riguarda la ...