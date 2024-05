Giro d’Italia 2024 - la tappa 10 in tv | favoriti e orari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Napoli, 13 maggio– Unache può incidere sulla classifica generale oppure una chance per una fuga? Ilriparte con l’arrivo in salita a Bocca della Selva, dove le pendenze in doppia cifra sono all’inizio, 14%, mentre gli ultimi chilometri sono al sette, quindi pedalabili. Chissà cosa potrà succedere. Intanto, la classifica parla chiaro con Tadej Pogacar in testa dopo 32h59’ di corsa con un vantaggio di 2’40” su Daniel Martinez e 2’58” su Geraint Thomas. Seguono, non lontani dal podio, l’australiano Ben O’Connor a 3’39” e il belga Cian Uijtdebrokes a 4’02”. Ci sono anche gli italiani con Antonio Tiberi in risalita dopo Oropa e sesto a 4’23” e Lorenzo Fortunato, settimo a 5’15”. Lunedì 13 maggio sarà dedicato al primo giorno di riposo, poi martedì 14 maggio si ripartirà da Pompei per arrivare a Bocca ...