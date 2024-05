Giro d’Italia 2024 | il borsino dei favoriti dopo la prima settimana Pogacar ha chiuso la pratica - gran lotta per il podio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Conclusa lalungaalde spettacolo sulle strade della Corsa Rosa, diverse frazioni entusiasmanti e già arrivano i primi verdetti in chiave classifica generale. Andiamo a scoprire qual è ildeiqueste prime nove tappe. CHI SALE Tadej: sta facendomente quello che vuole, come ci si aspettava alla vigilia. Tre tappe vinte, la cronometro dominata in maniera incredibile, vantaggio che si aggira sui tre minuti sul primo degli inseguitori ed una dimostrazione di forza maestosa. Continuerà per altre due settimane a fare il Cannibale, anche se in gestione guardando al Tour de France di luglio. Daniel Martinez: ce lo aspettavamo ...

La nona tappa del Giro d’Italia non ha scombussolato la Classifica generale. Si è arrivati in volata a Napoli e tutti i big sono giunti insieme sul traguardo del capoluogo campano. Lo sloveno Tadej Pogacar conserva la maglia rosa con addirittura ...

Alexander Krieger , 32enne ciclista tedesco della Tudor Pro Cycling Team, è rimasto ferito in una caduta durante l’ultima tappa del Giro d’Italia , all’altezza di Via Petrarca, a poca distanza dall’arrivo a Napoli . Il tedesco è stato trasportato in ...

