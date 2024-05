Giro d’Italia 2024 | i promossi e bocciati dopo la prima settimana Nessuno come Pogacar - Tiberi ci crede Bardet e Quintana respinti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Primo giorno di riposo al, e si possono iniziare a tirare le somme. Andiamo a vedere insieme chi sono ie idi questo primo scorcio di Corsa Rosa, che domani ripartirà con le marce altissime.Tadej: se qualcuno avesse avuto dei dubbi sulla sua predominanza nella corsa rosa, eccovi accontentati. La maglia rosa la prende ad Oropa nella seconda tappa, ma già a Torino dimostra di avere una o due marce in più di tutti gli altri. Impressionano le altre due vittorie: a cronometro, rifilando distacchi importanti a tutti gli avversari, e il giornoa Prati di Tivo correndo da padrone. A meno di imprevisti spiacevoli, non si vede il modo per far perdere questoallo sloveno. Daniel Martinez: gli hanno ...