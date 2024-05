Giro d’Italia 2024 - Geraint Thomas | Non siamo pagliacci di un circo Ci sono corridori che gareggiano come disperati

Conclusa la prima lunga settimana al Giro d’Italia 2024 . gran de spettacolo sulle strade della Corsa Rosa, diverse frazioni entusiasmanti e già arrivano i primi verdetti in chiave classifica generale. Andiamo a scoprire qual è il borsino dei ...

Si è concluso il primo blocco di tappe del Giro d’Italia 2024 . Con il successo di Olav Kooij, in volata su Jonathan Milan, nei 214 km da Avezzano a Napoli i corridori oggi potranno godere del primo dei due giorni di riposo a disposizione. Dopo le ...

Alexander Krieger, 32enne ciclista tedesco della Tudor Pro Cycling Team, è rimasto ferito in una caduta durante l’ultima tappa del Giro d’Italia, all’altezza di Via Petrarca, a poca distanza dall’arrivo a Napoli. Il tedesco è stato trasportato in ...