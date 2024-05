Giro d’Italia 2024 - Antonio Tiberi è l’uomo che può far sognare l’Italia?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si è concluso il primo blocco di tappe dele oggi arriva il primo giorno di riposo. Una Corsa Rosa che sembra già segnata per quanto riguarda la vittoria finale, con il dominio totale imposto da Tadej Pogacar che adesso potrebbe decidere anche di gestirsi in vista del Tour de France. Una prima settimana tutto sommato positiva anche per quanto riguarda gli italiani. Il più atteso erasi sta facendo trovare pronto. Il corridore laziale, dopo un po’ di sfortuna a Oropa per l’incidente meccanico che gli ha fatto perdere tempo, ha confermato tutto ciò che di buono aveva fatto vedere al Tour of the Alps e alla Liegi-Bastogne-Liegi, arrivando tra i migliori sia nella cronometro di Perugia che nella tappa di Prati di Tivo. Adesso è sesto davanti a ...