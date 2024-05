Gioventù violenta a Centocelle | 35enne picchiato e rapinato

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 maggio 2024 – I Carabinieri della Stazione Romahanno denunciato a piede libero un 18enne egiziano, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, un 17enne romano e un 14enne di origini straniere ma residente a Roma, con precedenti, gravemente indiziati del reato di una rapina compiuta la sera del 30 aprile scorso ai danni di undel Pakistan. L’uomo si trovava all’interno del parco Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere, quando fu avvicinato da tre giovani che lo aggredirono violentemente, facendosi consegnare quanto aveva in tasca – 280 euro e le cuffie dello smartphone – per poi dileguarsi. Sul posto giunsero i Carabinieri della Stazione Romache avviarono le indagini e il personale del 118 che trasportò la vittima al Policlinico Umberto I°, dove fu medicata e ...

