Giovannini ASviS al governo | sul Green Deal basta con i ritardi

(Di lunedì 13 maggio 2024) SOLO ACCELERANDO sugli investimenti verdi e trasformando la nostra politica economica in funzione di uno scenario a emissioni zero si riducono i costi, si genera crescita, si mantengono i conti pubblici in ordine e si contribuisce a contrastare la crisi del clima, rispettando gli impegni presi dall’Italia. Questo è il responso del rapporto di primavera dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, appena presentato. "Ritardare la transizione energetica a partire dal 2030, invece, aumenta i costi nel breve, nel medio e nel lungo termine, rallentando l’economia, senza contare l’aumento del rischio di eventi climatici disastrosi", spiega il direttore scientifico dell’Enrico(nella foto), che è stato ministro delle Infrastrutture nelDraghi e del Lavoro nelLetta e oggi insegna ...

Dalla rubrica ”Notizie dal mondo ASviS”, Voci sul futuro e 10 podcast per proiettarci verso l’Africa che verrà - Dalla rubrica ”Notizie dal mondo asvis”, Voci sul futuro e 10 podcast per proiettarci verso l’Africa che verrà - Si riporta di seguito l’articolo dal sito asvis del 3/5/24. Tornano con il Festival dello Sviluppo Sostenibile gli appuntamenti dell’asvis con Ansa per dibattere su temi cruciali per il nostro domani, ...

Dalla rubrica “Notizie dal mondo ASviS”, il volume “Mille schegge di futuro” - Dalla rubrica “Notizie dal mondo asvis”, il volume “Mille schegge di futuro” - Si riporta di seguito dal sito asvis il testo integrale del giorno 11/5/24. FUTURAnetwork presenta al Salone del libro di Torino un volume che sintetizza il lavoro compiuto in quattro anni: 35 schede ...

Sostenibilità, il Festival del Sarà al Salone del Libro di Torino per lanciare la tappa bolognese - Sostenibilità, il Festival del Sarà al Salone del Libro di Torino per lanciare la tappa bolognese - Il Festival del Sarà - Dialoghi sul futuro il 10 maggio ha fatto tappa al Salone Internazionale del Libro di Torino per lanciare l'evento in programma il ...