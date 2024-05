Giornalista cinese lanciò per prima l’allarme Covid al mondo | 4 anni dopo è ancora in carcere

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lache peraveva lanciatoaldovrebbe essere scarcerata in queste ore,essere stata imprigionata pochi giornilo scoppio dell’epidemia del 2020. Zhang Zhan, 40, è stata dietro le sbarre per quattroper i suoi reportage sull’epidemia iniziale di-19 a Wuhan. A darne notizia la Cnn, riferendo che Zhang Zhan, un passato come avvocato, dovrebbe essere scarcerata in queste ore. Zhang era stata una delle poche voci libere tra i giornalisti cinesi a fare reportage a Wuhanche la metropoli di 11 milioni di persone era entrata in un lockdown completo. Laè stata arrestata nel maggio 2020 e ...