Giappone - a Tokyo il Festival del Cinema Italiano con il supporto dell’Ambasciata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si è svolta il 30 Aprile 2024 nella Ambasciata dila serata di gala della 24/a edizione deldelin, al via da oggi con 13 film selezionati in rappresentazione per il pubblico del Sol Levante. “Un’occasione straordinaria di promozione del nostro Paese”, ha osservato l’Ambasciatoreche ha ricordato come proprio nella sede diplomatica, a giugno dello scorso anno, era stato firmato l’accordo di coproduzione tra Italia e. Un’intesa che permetterà ai film co-prodotti di beneficiare degli stessi vantaggi assegnati alle opere nazionali, “con la speranza che nei prossimi anni le opportunità di collaborazione aumentino notevolmente”. Unche ha come l’obiettivo quello di portare i film italiani ...