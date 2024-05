Giannini Spettacolo - il bolide sartoriale che mancava In edizione limitata a 200 pezzi – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Unonello, una supercar all’interno di un’utilitaria. La nuovanasce dalla magia artigianale di chi le auto le conosce da sempre, che sia Torino o Roma; ovvero la sapiente cultura nel disegnare e creare automobili non lontano dall’universo Fiat oAutomobili con la sua storia ultracentenaria. Un’auto figlia della collaborazione tra la società romana Impero di Fabrizio Grandi, licenziataria di, e la società torinese Maestri Design del Gruppo Maestri di Angelo Vicino, realtà specializzata nella realizzazione di vetture speciali, con a capo del progetto Paolo Mancini. E questaè unche oltre a far onore al suo nome, di ibrido, per fortuna, ha solo questo cocktail concentrato ...