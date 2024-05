Giallo a Ragusa - 40enne trovato morto nella sua abitazione | ipotesi di omicidio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 13 Maggio 2024, 10:33tarda serata di ieri ail cadavere di un uomo di 40 anni è stato risuadi via Manenti a Scicli. Ferite alla testa e al volto, diverse tracce di sangue sparse in tutta la casa e nessunasu cosa possa essere L'articolo proviene da Il Difforme.

Ragusa. La Sicilia al sapor di carrube: fra storia e racconto - ragusa. La Sicilia al sapor di carrube: fra storia e racconto - Ci siamo appena riempiti la pancia di ricotta di mucca fresca in una masseria locale e stiamo tornando verso la mia città natale, ragusa Ibla, nella Sicilia sud-orientale, quando mio cugino Costantino ...

