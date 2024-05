Ghizlane morta sulla zipline - non è stato un infarto | i risultati dell’autopsia

(Di lunedì 13 maggio 2024)Moutahir, 41 anni, èa causa dei traumi riportati nella caduta da unaa Bema, in Valtellina (Sondrio), e non per unprecedente alla caduta, come inizialmente ipotizzato. L’incidente è avvenuto domenica scorsa mentre la donna stava completando la traversata sospesazip-line Fly Emotion. Il procuratore di Sondrio, Piero Basilone, ha chiarito la dinamica dopo aver ricevuto ipreliminaricondotta dal medico legale Luca Tajana. “È possibile formulare cautamente alcune valutazioni, per la nettezza dei primimacroscopici,” ha dichiarato Basilone. L’autopsia ha rivelato segni evidenti di decesso dovuti a poli-traumatismi da precipitazione, senza tracce di malore o ...

