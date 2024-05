Gf Vip - Sophie Codegoni e Alessandro Basciano felici e complici al compleanno della piccola Céline Blue Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ha soffiato la sua prima candelina, la bimba di, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip che si sono conosciuti e innamorati nella Casa del reality show di Alfonso Signorini. Un amore forte e passionale quello fra, un amore che ha letteralmente bruciato le tappe. I due sono andati subito a convivere e dopo qualche mese è arrivata la bellissima notiziadolce attesa. Un amore anche tormentato, come accade in molte coppie. I due ex Vipponi in passato hanno ammesso di discutere spesso, anche per via dei loro caratteri forti. Lo scorso autunno poi, come un fulmine a ciel sereno, la notiziarottura. Una separazione burrascosa, con tanto di ...