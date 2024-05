GF - Maddaloni risponde piccato ad una giornalista che gli fa domande su Beatrice | Passiamo su di me? Non sono cose che…

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nella giornata di ieri, l’ex gieffino Marcoè intervenuto ai microfoni di “Radio Radio“da Giada De Micheli, con quest’ultima che gli ha fatto alcunesuLuzzi, la grande protagonista del reality, ma quando è stato un chiesto un parere sul rappporto tra l’attrice romana e Giuseppe Garibaldi, il judoka ha risposto in maniera L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande Fratello,Luzzi balla scatenata: la faccia di Marcoè esilarante (VIDEO) Grande Fratello,saluta Marco che non ricambia facendo finta di nulla (VIDEO): sul web è polemica GF,asfalta Marco (VIDEO): E’ imperdonabile che non abbia avuto l’umiltà per ...

Marco Maddaloni sbotta all’ennesima domanda su Beatrice Luzzi: “Possiamo passare a me” - Marco maddaloni sbotta all’ennesima domanda su Beatrice Luzzi: “Possiamo passare a me” - Ecco le parole del noto Judoka ad una conduttrice di fronte all’ennesima domanda su Beatrice Luzzi Marco maddaloni, judoka e ...

Grande Fratello, Marco Maddaloni applaude Beatrice Luzzi: «È stata la mattatrice. Il lutto Ognuno reagisce a modo suo» - Grande Fratello, Marco maddaloni applaude Beatrice Luzzi: «È stata la mattatrice. Il lutto Ognuno reagisce a modo suo» - Marco maddaloni è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello. L'ex gieffino ha deciso di interrompere la sua esperienza nella casa più ...

Massimiliano Varrese si propone per l’Isola dei Famosi: «Per me sarebbe molto più facile del Grande Fratello. Ecco cosa farei in Honduras» - Massimiliano Varrese si propone per l’Isola dei Famosi: «Per me sarebbe molto più facile del Grande Fratello. Ecco cosa farei in Honduras» - Massimiliano Varrese è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Grande Fratello. A distanza di un mese dalla fine del reality condotto da Alfonso Signorini, ...