Gerry Scotti - stoccata ad Amadeus | Si goda tutti i soldi che gli danno

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 13 maggio 2024) Personaggi tv.ha rilasciato un’intervista per “Il Messaggero” in cui ha rivelato alcuni progetti speciali per il suo futuro. Il noto conduttore Mediaset ha anche rivolto alcune parole in merito ade al suo imminente passaggio a Discovery. Scopriamo insiemei dettagli.Leggi anche: Cinema in lutto, addio alla famosa attrice Leggi anche: Teo Mammucari, in arrivo uno show tutto suo in Rai: come sarà,i dettaglial timone de “La ruota della fortuna”ha commemorato il centenario della nascita di Mike Buongiorno alla guida de “La Ruota della Fortuna” su Canale 5. In un’intervista per “Il Messaggero”, ha espresso un suo profondo desiderio. “Dopo 41 anni negli studi mi ...