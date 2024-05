Germania choc | Ecco cosa dobbiamo fare in Ucraina La folle idea che ci spingerebbe verso la Guerra Globale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Inutile usare giri di parole. L’Unione Europea insta affrontando un dilemma irrisolvibile. Dapprima i Paesi Ue hanno sguarnito gli eserciti nazionali per inviare armi a Zelensky. Poi hanno ripetuto fino alla nausea che non avrebbero mai accettato una vittoria di Putin e che la Russia, se non ci fossimo opposti, una volta conquistata l’avrebbe attaccato altre Repubbliche baltiche e forse anche Nazioni Europee. Perciò, ora che la capitolazione dell’esercito di Kiev sembra avvicinarsi a grandi passi, i Governi di Francia e(ma non solo) si rendono conto di essersi infilati in un cul de sac. Come giustificare, dopo tanti proclami e tanti allarmi, un esito dellafavorevole a Putin? E, nello stesso tempo, come impedire la vittoria delle truppe Russe, visto che ormai le difese di Zelensky ...