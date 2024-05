Geppi Cucciari | Per Vannacci i gay non sono la maggioranza? Caz*ata col botto - se venisse ad Amici capirebbe

(Di lunedì 13 maggio 2024) C’è anche il generalenel mirino del monologo cheha tenuto nel corso della semifinale diandata in onda domenica 12 maggio in prima serata su Canale 5. La comica, parlando di quanto Maria De Filippi si prodighi per gli allievi della scuola, ha infatti approfittato per lanciare una frecciatina alle numerose dichiarazioni omofobe di, daribattezzato ‘Vanna’: “Maria li protegge, li distoglie amorevolmente dai social per farli concentrare sul lavoro”, ha spiegato, per poi rivolgersi direttamente ai concorrenti sottolineando i vantaggi di questo isolamento: “In questi giorni siete stati lontani da TikTok, SnapChat, Instagram, Tinder, Grindr… tanto limonate lo stesso! Ed è meglio, perché così seguite un po’ meno quello ...

