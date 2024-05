Georgia | 20 arresti alle proteste contro la legge sugli agenti stranieri

Proseguono in Georgia le proteste contro la cosiddetta "legge russa" , vale a dire il tentativo del governo di approvare la norma sugli "agenti stranieri" che allontanerebbe il Paese dal percorso verso l'ingresso nell'Unione europea (come vuole la ...

continuano le proteste in Georgia contro la legge sugli “agenti stranieri” . Il partito al governo Georgia n Dream ha detto che prevede di trasformare il disegno di legge in legge entro la metà di maggio. continuano le proteste in Georgia Non si ...

Georgia, venti arresti durante le proteste contro la legge russa: tra i fermati ci sono un russo e due statunitensi | VIDEO - georgia, venti arresti durante le proteste contro la legge russa: tra i fermati ci sono un russo e due statunitensi | VIDEO - proteste in georgia contro la legge russa che potrebbe essere approvata dal Parlamento: 20 gli arresti, tra cui un russo e due statunitensi.

A Tbilisi, in Georgia, decine di migliaia di persone hanno protestato contro la proposta di legge sui cosiddetti “agenti stranieri” - A Tbilisi, in georgia, decine di migliaia di persone hanno protestato contro la proposta di legge sui cosiddetti “agenti stranieri” - Domenica a Tbilisi, la capitale della georgia, decine di migliaia di persone hanno protestato contro la proposta di legge del governo sui cosiddetti “ agenti stranieri ”.

Georgia in piazza contro la legge che limita il dissenso. Il ballo per la libertà - georgia in piazza contro la legge che limita il dissenso. Il ballo per la libertà - Nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni partecipa al dialogo economico e finanziario tra l'Ue e i partner dei Balcani occidentali, Turchia, georgia, Moldavia e Ucraina ...