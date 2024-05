Genoa vince 2-1 contro il Sassuolo | Badelj e autogol decisivi

Genoa, Gilardino dopo la vittoria sul Sassuolo: “Stagione strepitosa. La firma Presto arriverà” - genoa, Gilardino dopo la vittoria sul Sassuolo: “Stagione strepitosa. La firma Presto arriverà” - Ce lo siamo meritato», sottolinea badelj, che poi conferma sorridendo ... Compreso il Football Group, il gruppo di squadre di calcio tra cui c’è anche il genoa, il cui amministratore delegato rimane ...

Serie A, Lazio-Empoli 2-0, Genoa-Sassuolo 2-1, Verona-Torino 1-2, Juventus-Salernitana 1-1, Atalanta-Roma 2-1 - Serie A, Lazio-Empoli 2-0, genoa-Sassuolo 2-1, Verona-Torino 1-2, Juventus-Salernitana 1-1, Atalanta-Roma 2-1 - L'Atalanta batte la Roma e regala la Champions league al Bologna, la Salernitana ferma sul pareggio la Juventus, in zona salvezza sconfitte per Empoli, Sassuolo e Verona ...

Il Sassuolo crolla a Marassi, il Genoa lo ribalta e vince 2-1: gli highlights - Il Sassuolo crolla a Marassi, il genoa lo ribalta e vince 2-1: gli highlights - Brutto passo falso per il Sassuolo che dopo la vittoria contro l'Inter cade malamente in casa del genoa e deve dunque ancora soffrire per provare.