Le vendite di Lidl a 7,2 miliardi. Investimento di 1,5 miliardi per 150 pdv - Le vendite di lidl a 7,2 miliardi. Investimento di 1,5 miliardi per 150 pdv - Secondo il report di Ambrosetti sulle ricadute socio-economiche, lidl ha generato un impatto fiscale cumulato di oltre 4,2 miliardi, un ammontare 2 volte superiore a quanto previsto dal Pnrr per i ...

GDO, Silvestri (Lidl): "Bilancio di impatto perché siamo una realtà in crescita” - GDO, Silvestri (lidl): "bilancio di impatto perché siamo una realtà in crescita” - “Questo è il terzo bilancio di impatto socio-economico di lidl in Italia e la volontà di redigerlo nasce dalla consapevolezza di essere una realtà che nel corso degli anni è cresciuta, si è consolidat ...

Gdo, De Molli (The European House - Ambrosetti): “Lidl ha impatto determinante su crescita ecosistema industriale Paese” - Gdo, De Molli (The European House - Ambrosetti): “lidl ha impatto determinante su crescita ecosistema industriale Paese” - “Un gruppo come lidl, che cresce molto attraverso gli investimenti e rimette nell'ecosistema tutto quello che genera come valore, è un gruppo che ...