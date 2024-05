Gasperini provoca | L’Atalanta regalerà la partita alla Fiorentina Cosa succederebbe in classifica

“Il motivo del rinvio contro la Fiorentina è molto grave. Non è colpa nostra”. Al termine della vittoria esterna sul campo della Salernitana per 1-2, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha voluto dire la sua riguardo al fitto calendario ...

Gasperini: «Atalanta-Fiorentina non è stata rinviata per un codice giallo» ma per la morte di Barone Gasperini replica a De Rossi con il riferimento a Udinese-Roma rinviata per il malore di Ndicka che per fortuna si è rivelato meno grave del ...