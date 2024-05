Gasperini è il migliore di tutti - in due anni riporterebbe lo scudetto a Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 36° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Centottanta minuti. E finisce il supplizio. Il tifoso si collega, ma non sa resistere più di dieci minuti. Poi deve appellarsi alla fantasia per cincischiare cose. E solo di tanto in tanto dà uno sguardo in alto a sinistra dello schermo. Per controllare il risultato. Come si fa a commentare un’annata così Come si fa a commentare un’annata così. Tutto intorno crolla. L’Impomatato inquadrato in tribuna che pare ridersela sotto i baffi. Forse perché, con la sconfitta, il pericolo Conference si allontana. Forse perché il film del trionfo va a gonfie vele a cinema. Dodici euro a quello lì. Fossi pazzo. Mi dicono – tra l’altro – che nel racconto di un’annata di sole si sia voluto sottolineare l’unica ombra. Quella della sconfitta contro il Diavolo. Per ridimensionare i meriti di Fra Cipolla. Bassa meschineria. Che senso ha ...