Gasperini dimostra che la tattica serve a valorizzare il talento

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel discorso calcistico italiano si creano tante false contrapposizioni. Una di queste è quella dei giocatori contro gli allenatori. O meglio: tra allenatori che darebbero più importanza al, rispetto ad allenatori che darebbero più importanza alla. Un’idea secondo cui si possono ottenere risultati attraverso l’organizzazione oppure attraverso ilindividuale. Da una parte l’arida complicazione della, dall’altra la bellezza spontanea della tecnica. Alcuni addetti ai lavori non fanno niente per non alimentare questo dibattito. L’ultimo è stato Carlo Ancelotti, che ogni volta cerca di presentare il suo lavoro come quello di un maggiordomo che si limita a lucidare l’argenteria: «Ci sono due tipi di allenatori: quelli che non toccano niente, e quelli che fanno danni» ha detto, prima della ...