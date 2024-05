Garattini - in forma a 95 anni | La longevità non dipende solo dalla genetica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lanonsolamente. La conferma arriva da uno studio internazionale pubblicato sulla rivista BMJ Evidence – Based Medicine, che evidenzia l’importanza di avere sane abitudini per vivere più a lungo e godere di buona salute. Da questa ricerca è emerso che lapuò essere il frutto di un determinato e favorevole patrimonio genetico, ma corretti stili di vita possono comunque avere un ruolo fondamentale, anche in chi non ha tale predisposizione, consentendo di vivere fino a 5in più. In altre parole, adottando e mantenendo comportamenti virtuosi si possono compensare gli svantaggi legati a una predisposizionenon ottimale in termini di. Quindi, anche le persone dotate di un profilo genetico ...