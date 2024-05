Gabrielloni Como | Serie A? Meritata Spero di fare qualche gol

(Di lunedì 13 maggio 2024) “E’ stata davvero un’emozione unica questa promozione“, parola di Alessandro, bomber del(promosso in A), che abbiamo intervistato in queste ore. “Un’annata di alti e bassi, all’inizio un po’ complicata. Poi è andata in positivo e a mio modo di vedere ci siamo meritati di andare su, nel massimo campionato“. Un cammino incredibile quello di Gabri-Gol. Da goleador a pizza è un attimo: nelle Marche lo hanno voluto celebrare perfino con la Pizza, la pizza Gabri-Gol in suo onore. Sognare non costa assolutamente nulla. E i sogni a volte possono tramutarsi in realtà.promosso inA dopo ben 21 anni, avete capito?. “DallaA che verrà non mi aspetto niente“, scherzaai nostri microfoni. “Vedo e...

