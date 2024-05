Ga Fi si espande in Abruzzo e approva il bilancio 2023

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il presidente Rosario Caputo: “Ga.Fi. confidi innovativo e attento ai bisogni delle Imprese” Caserta. Ha avuto luogo L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Garanzia Fidi Scpa, che hato ilper l’anno, facendo registrare un utile di € 98.766, incrementato del 181% rispetto al 2022. “Un risultato – afferma Rosario Caputo, Presidente di GA.FI. – particolarmente apprezzabile se si tiene conto delle contingenze non favorevoli che da qualche anno caratterizzano la nostra attività. Infatti, come è ormai noto tra il 2020 e ilper il massiccio intervento pubblico, il Fondo di Garanzia ha registrato un aumento di flussi di circa il 700% e di conseguenza, il peso della garanzia pubblica, sul totale delle garanzie complessive, è passato dal 65% del 2019 all’85% dela ...

Fisco, Plastic tax al settimo rinvio. Sugar tax ridotta al via da luglio - Fisco, Plastic tax al settimo rinvio. Sugar tax ridotta al via da luglio - La Plastic tax giunge al settimo rinvio, mentre per la Sugar tax si parte il 1° luglio 2024, anche se in misura ridotta per i primi due anni. Dopo la loro ...

The Elder Scrolls Online: Bethesda spiega come si espande la mitologia di Tamriel - The Elder Scrolls Online: Bethesda spiega come si espande la mitologia di Tamriel - Abbiamo intervistato Michael Zenke e Bill Slavicsek di Zenimax Online Studios, ovvero il 'maestro della lore' e il capo degli scrittori di The Elder Scrolls Online.

A CURA DELLA REDAZIONE - A CURA DELLA REDAZIONE - Kiev: abbandonate le posizioni a nord di Kharkiv, sono passate sotto il controllo russo. Oltre 100 attacchi russi al fronte nelle ultime 24 ore. Kiev abbatte ...