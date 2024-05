Futsal - il derby campano dei play-off scudetto finisce pari | decisiva la sfida di Eboli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiNel quarto di finale deioff, la Feldie il Napoliimpattano per 4-4 dopo i tempi supplementari in gara 1 giocata al PalaJacazzi di Aversa. In una partita ricca di rimonte e contro rimonte, i ragazzi di Samperi riescono ad andare sul 2-4 nel’extra time per poi subire il rientro dei padroni di casa. Un punto per parte, con la qualificazione che verrà decisa il prossimo giovedì al Palasele didove la Feldi avrà un solo risultato, la vittoria. Infatti, con il nuovo regolamento in vigore da quest’anno non si andrà più i calci di rigore ma con un eventuale doppio pareggio in due gare sarà la squadra meglio posizionata in classifica ad accedere alla semifinale, in questo caso il Napoli che ha chiuso la regular season al terzo posto. Out Patias tra le ...