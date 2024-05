Furlough - un godibile duetto al femminile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024)Cielo ore 21.15 con Melissa Leo, Tessa Thompson e Edgar Ramirez. Regia di Laurie Collyer. Produzione USA 2018 LA TRAMA Una detenuta ottiene un permesso di 36 ore per andare a trovare la madre(forse) morente. La affidano per la sorveglianza nel periodo a una guardia carceraria, giovane e imbranata. Nelle 36 ore le due donne hanno tempo per litigare, perdersi a più riprese, ma anche conoscersi e arricchirsi (entrambe vengono da situazioni familiari incasinate)PERCHE' VEDERLO Perché un filmetto senza pretese, ma spedito,nei duetti tra le due protagoniste, attrici di seconda fila, ma felicemente calate nei rispettivi ruoli (Tessa Thompson è simpatica come non era mai stata in precedenza)