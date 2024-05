Fuori da Amici ha già un lavoro Sarah Toscano - comunque finirà il programma ha il futuro assicurato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024)23,sta conquistando tutti. Maria De Filippi l’ha voluta in finale e il pubblico ha dimostrato di gradire la scelta. Lo dimostrano le centinaia di commenti piovuti sulla pagina social del. “Cmq vadaper dove sei arrivata hai già vinto hai ricevuto critiche su critiche da Anna che diceva che hai la voce da zecchino d’oro e ora sei in finale fiero di te”. >>“C’è una notizia per lui”. Isola dei Famosi, Samuel Peron trema: Vladimir Luxuria senza pietà con il naufrago. Cosa sta succedendo E ancora: “Penso che il talento disia troppo grande per essere giudicato da questi giudici per fortuna sabato potrà pensarci il publico ! Nulla da togliere agli altri ma petit ha sempre il lascia passare proponendo sempre la classica canzoncina da ...